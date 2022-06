Non va in buca il piano arabo per scalzare il PGA Tour (Di mercoledì 15 giugno 2022) LIV Golf fatica a trovare canali televisivi che lo trasmettano Les Echos, pagina 22, di Fabio Benedetti Valentini. C’è uno scisma nel mondo ovattato e altamente normalizzato delle palline bianche. Il grande debutto del LIV International Golf Series, il nuovo circuito creato e riccamente finanziato dai sauditi, ha suscitato così tante polemiche che la maggior parte delle grandi piattaforme televisive non lo stanno toccando. Ma alcuni hanno fatto il grande passo: DAZN, L’Equipe TV in Francia e Sky in Germania mostrano la competizione in diretta. Il primo torneo del nuovo circuito, che si è svolto nei pressi di Londra dal 9 all’11 giugno, è stato trasmesso in streaming in quasi 80 Paesi e territori. Si tratta di una cifra ben al di sotto delle ambizioni dell’organizzatore saudita, che punta a 150 Paesi e investirà 2 miliardi di dollari per sviluppare il circuito. Soprattutto, negli Stati ... Leggi su tvzoom (Di mercoledì 15 giugno 2022) LIV Golf fatica a trovare canali televisivi che lo trasmettano Les Echos, pagina 22, di Fabio Benedetti Valentini. C’è uno scisma nel mondo ovattato e altamente normalizzato delle palline bianche. Il grande debutto del LIV International Golf Series, il nuovo circuito creato e riccamente finanziato dai sauditi, ha suscitato così tante polemiche che la maggior parte delle grandi piattaforme televisive non lo stanno toccando. Ma alcuni hanno fatto il grande passo: DAZN, L’Equipe TV in Francia e Sky in Germania mostrano la competizione in diretta. Il primo torneo del nuovo circuito, che si è svolto nei pressi di Londra dal 9 all’11 giugno, è stato trasmesso in streaming in quasi 80 Paesi e territori. Si tratta di una cifra ben al di sotto delle ambizioni dell’organizzatore saudita, che punta a 150 Paesi e investirà 2 miliardi di dollari per sviluppare il circuito. Soprattutto, negli Stati ...

Pubblicità

ritas_lips : @Brentslov O magari dux ti dà buca, ha detto che se mi compro la ps5 a milano non ci va - PeppeGiordano4 : @SimoPillon Persino chi si buca o fuma il crack è migliore di voi fascisti sommersa voi non siete migliori a nessuno - ChanWooo_ : @Jhannie1004x @_ocean94 AHAHAH vieni qui che mi cadi in qualche buca. *fa giusto un passo con i suoi 2m di gamba e… - QuelloKeSbrocca : @MartinaG2702 @DeviLsLawyer_ capisco. ma ho il gusto di complicare le cose. se un hacker buca una banca, chiede un… - nekosbaka : @Sporty77001129 @83221n4ndr34 la mia ragazza ha trovato una capsula di metallo riutilizzabile in cui mettere il caf… -