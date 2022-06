Nel 2021 in Europa 20.000 vittime della strada (Di mercoledì 15 giugno 2022) Calano i morti su strada in Europa, ma non è per virtù . Nel 2021, nell'Unione Europea, si sono registrate circa 20.000 vittime della strada. Una riduzione annuale ( - 13%) che risente ancora delle ... Leggi su motori.quotidiano (Di mercoledì 15 giugno 2022) Calano i morti suin, ma non è per virtù . Nel, nell'Unione Europea, si sono registrate circa 20.000. Una riduzione annuale ( - 13%) che risente ancora delle ...

Pubblicità

Agenzia_Ansa : In Italia 5,6 milioni di persone sono in 'povertà assoluta'. Rapporto Istat: nel 2021 il livello resta sui massimi… - FNInfermieri : ?? I donatori di #sangue in Italia nel 2021 sono stati 1.653.268, in ripresa sul 2020, ma ancora inferiori rispetto… - istat_it : Nel 2021 in povertà assoluta poco più di 1,9 mln di famiglie (7,5% del totale da 7,7% nel 2020) e circa 5,6 mln di… - 0xOmnius : @ChartMind Nel 2018 non ho venduto nulla, ma convertito tutto in eth e btc, e forse ho fatto peggio, ma ero neofita… - PatassiniTullio : Visita istituzionale in #ambasciata con il gruppo #interparlamentare di amicizia #Italia #thailandia, accolti dal n… -