Microsoft spegne Explorer dopo 27 anni. Lo sostituisce Edge

Agenzia askanews

Nei prossimi mesi, quando le persone cercheranno di aprire Internet Explorer, si aprirà invece il browserEdge che sarà in grado di accedere a "siti Web e applicazioni precedenti". ......preciso che l'allarme suggeriva di rimediare al problema cambiando un'impostazione di... in Germania, ha infatti pubblicato un articolo tecnico nel quale spiega che quando si '' un ... Microsoft spegne Explorer dopo 27 anni. Lo sostituisce Edge New York, 15 giu. (askanews) - Internet Explorer esce di scena. L'annuncio di Microsoft era stato fatto lo scorso anno assieme alla proposta di un nuovo browser: Microsoft Edge. Oggi Explorer ...Si spegne una pietra miliare della storia di Internet. Dal 15 giugno, infatti, Microsoft non supporterà più Internet Explorer. L’annuncio era stato dato dalla stessa azienda di Redmond nel maggio del ...