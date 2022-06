Maltrattamenti | il giudice rinvia l' udienza a luglio - Cronaca - quotidiano net

(Di mercoledì 15 giugno 2022) Mentre nel tribunale civile di Modena ieri mattina si teneva l'di separazione, in quello penale, davanti alAndrea Scarpa, era in corso l'di opposizione alla richiesta di ...

Pubblicità

Filolella : RT @AE_Italia: Con la nostra inchiesta pubblicata su @DomaniGiornale abbiamo denunciato i maltrattamenti che subivano regolarmente i maiali… - AnnaRossar : RT @AE_Italia: Con la nostra inchiesta pubblicata su @DomaniGiornale abbiamo denunciato i maltrattamenti che subivano regolarmente i maiali… - deborahlucia1 : RT @AE_Italia: Con la nostra inchiesta pubblicata su @DomaniGiornale abbiamo denunciato i maltrattamenti che subivano regolarmente i maiali… - TeneraValse : Maltrattamenti in famiglia e violenza sessuale sulla figlia, madre davanti al giudice - PerugiaToday : Maltrattamenti in famiglia e violenza sessuale sulla figlia, madre davanti al giudice -

QUOTIDIANO NAZIONALE

...per l'ipotesi a carico di Montefusco perrisalente al 2021. Il giorno dopo il duplice omicidio di Gabriela Trandafir (47 anni) e di Renata, 22enne figlia della donna, ilha ...di natura verbale, pare, anche se l'avvocato della 47enne, Annalisa Tironi, precisa ... davanti alAndrea Scarpa, dove, forse, si sarebbe parlato anche delle tre denunce che lo ... Maltrattamenti, il giudice rinvia l’udienza a luglio Botte, punizioni e profili social spiati perché frequentava amici che non appartenevano all'etnia rom. È l'inferno vissuto per anni da una diciassettenne a Cassino, in ...Mentre nel tribunale civile di Modena ieri mattina si teneva l’udienza di separazione, in quello penale, davanti al giudice Andrea Scarpa, era in corso l’udienza di opposizione alla richiesta di archi ...