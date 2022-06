L’ex Napoli Gargano è stato denunciato: “reati sessuali e minacce di natura sessuale” (Di mercoledì 15 giugno 2022) Brutte notizie per Walter Gargano. L’ex calciatore in Inter, Napoli e Parma rischia grosso. Secondo voci dall’estero due calciatori del Penarol sono stati denunciati per reati sessuali. La notizia è stata confermata da Radio Universal e il procuratore incaricato delle indagini, Maximiliano Sosa, non ha smentito a El Observador: “la vicenda sarà trattata come qualunque altro caso, quindi da ora ci sarà il massimo riserbo. Dobbiamo raccogliere le prove di entrambe le parti”. Secondo quest’ultima testata, sarebbe coinvolto anche l’argentino Lucas Viatri. I fatti risalgono al mese di marzo, in occasione di una festa privata in una sala per bambini. A denunciare il fatto sono state due donne che lavoravano all’evento e sarebbero state palpeggiate. Sono stati richiesti di filmati delle telecamere di ... Leggi su calcioweb.eu (Di mercoledì 15 giugno 2022) Brutte notizie per Waltercalciatore in Inter,e Parma rischia grosso. Secondo voci dall’estero due calciatori del Penarol sono stati denunciati per. La notizia è stata confermata da Radio Universal e il procuratore incaricato delle indagini, Maximiliano Sosa, non ha smentito a El Observador: “la vicenda sarà trattata come qualunque altro caso, quindi da ora ci sarà il massimo riserbo. Dobbiamo raccogliere le prove di entrambe le parti”. Secondo quest’ultima testata, sarebbe coinvolto anche l’argentino Lucas Viatri. I fatti risalgono al mese di marzo, in occasione di una festa privata in una sala per bambini. A denunciare il fatto sono state due donne che lavoravano all’evento e sarebbero state palpeggiate. Sono stati richiesti di filmati delle telecamere di ...

