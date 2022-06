Lecce | visite mediche per Ceesay | “Contento di essere qui”

(Di mercoledì 15 giugno 2022) Rinforzo per l’attacco del, che può accogliere Assan. L’attaccante gambiano arriva dallo Zurigo, con il quale, nella scorsa stagione, ha segnato 20 gol in 33 presenze. Il classe ’94 ha svolto lee, in attesa di firmare ufficialmente il contratto con il club salentino, ha salutato i suoi nuovo tifosi: “Ciao a tutti i tifosi, sonodiqui, forza”, le sue prime parole da giocatore deldopo i test medici. Innesto importante per i pugliesi, che nella prossima Serie B cercheranno nuovamente l’assalto al massimo campionato. SportFace.

Assan Ceesay è sbarcato a Brindisi con la moglie, ad attenderlo il Team Manager Claudio Vino e Dario Sanghez dell'Ufficio Stampa. L'attaccante classe '94 si è presentato con un sorriso smagliante pieno di gioia e ottimismo. Nella scorsa stagione il nazionale gambiano è stato il vice capocannoniere del campionato svizzero. Numeri che, tra le altre cose, hanno permesso allo Zurigo di vincere il campionato svizzero con quattordici punti di vantaggio sul Basilea secondo.