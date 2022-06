Fabio Ridolfi e il diritto negato di una morte dignitosa

Leggi su dilei

(Di mercoledì 15 giugno 2022)lo conosciamo tutti. In questi anni è diventato un amico, un fratello, un figlio, una persona con la quale abbiamo empatizzato, anche se non abbiamo potuto guardarlo direttamente negli occhi, anche se non gli abbiamo stretto la mano. Anche se non abbiamo ascoltato la sua voce. Il suo dolore e quel desiderio di porre fine alla sofferenza, però, erano arrivati in qualche modo a noi. E come tutte le decisioni più difficili che si prendono nella vita, inevitabilmente, si erano create delle spaccature tra le persone, tra i pensieri e i modi di vedere le cose. È giusto? È sbagliato? Ce lo siamo chiesti tutti, proprio come abbiamo fatto con Eluana Englaro e Terri Schiavo anni fa. Ma la verità è che le risposte che ci diamo contano poco perché è delle persone ildi scegliere cosa è davvero giusto. E...