Dal coming out a scuola al suicidio, tutta la storia di Cloe Bianco: la prof di fisica uccisa dalla transfobia (Di mercoledì 15 giugno 2022) Cloe Bianco, l’ex docente trovata carbonizzata sabato mattina in un camper parcheggiato in provincia di Belluno, sarebbe stata uccisa dalla «transfobia opprimente che la circondava». Questo clima ostile, secondo Gabriele Piazzoni, segretario generale di Arcigay, l’avrebbe spinta a togliersi la vita. Bianco aveva già parlato nel suo blog dei «tentativi di annientamento» e della sofferenza che le causava chi le stava intorno, annunciando le sue intenzioni suicidarie. Il coming out e le sue conseguenze Cloe insegnava fisica all’istituto Mattei di San Donà di Piave. Nel 2015 aveva iniziato a mostrarsi con l’aspetto che sentiva rispecchiare la sua vera identità: era entrata in classe con nuove sembianze, spiegando ai suoi alunni ... Leggi su open.online (Di mercoledì 15 giugno 2022), l’ex docente trovata carbonizzata sabato mattina in un camper parcheggiato in provincia di Belluno, sarebbe stataopprimente che la circondava». Questo clima ostile, secondo Gabriele Piazzoni, segretario generale di Arcigay, l’avrebbe spinta a togliersi la vita.aveva già parlato nel suo blog dei «tentativi di annientamento» e della sofferenza che le causava chi le stava intorno, annunciando le sue intenzioni suicidarie. Ilout e le sue conseguenzeinsegnavaall’istituto Mattei di San Donà di Piave. Nel 2015 aveva iniziato a mostrarsi con l’aspetto che sentiva rispecchiare la sua vera identità: era entrata in classe con nuove sembianze, spiegando ai suoi alunni ...

