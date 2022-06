Berrettini-Kudla, ATP Queen’s 2022: a che ora inizia e dove vederla in tv/streaming (Di mercoledì 15 giugno 2022) Domani, nel secondo incontro sul Centrale (inizio programma dalle ore 13.00), Matteo Berrettini affronterà l’americano Denis Kudla nel match valido per gli ottavi di finale del Queen’s, celebre torneo ATP500 sull’erba di Londra. Il romano, reduce dal successo nel torneo di Stoccarda e dall’ottimo esordio in questo evento contro il britannico Daniel Evans, è atteso da una sfida non semplice contro l’americano, vincitore al primo turno del confronto con l’altro italiano Lorenzo Sonego. Il bilancio dei precedenti tra i due, infatti, è di perfetta parità (3-3), con l’azzurro capace di vincere le ultime due partite tenutesi sulla terra rossa di Monaco di Baviera e proprio sull’erba di Stoccarda nel 2019. Servirà un Berrettini centrato per approdare ai quarti di finale. Chi è Denis Kudla, l’avversario di ... Leggi su oasport (Di mercoledì 15 giugno 2022) Domani, nel secondo incontro sul Centrale (inizio programma dalle ore 13.00), Matteoaffronterà l’americano Denisnel match valido per gli ottavi di finale del, celebre torneo ATP500 sull’erba di Londra. Il romano, reduce dal successo nel torneo di Stoccarda e dall’ottimo esordio in questo evento contro il britannico Daniel Evans, è atteso da una sfida non semplice contro l’americano, vincitore al primo turno del confronto con l’altro italiano Lorenzo Sonego. Il bilancio dei precedenti tra i due, infatti, è di perfetta parità (3-3), con l’azzurro capace di vincere le ultime due partite tenutesi sulla terra rossa di Monaco di Baviera e proprio sull’erba di Stoccarda nel 2019. Servirà uncentrato per approdare ai quarti di finale. Chi è Denis, l’avversario di ...

