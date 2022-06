Asi | venerdì Derby della Solidarietà con Immobile e Zalewski

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 15 giugno 2022) Roma – Ciroe Nicola. Il, questa volta, è nel segno17, presso il Circolo Montecitorio a Roma, si terrà un’asta di beneficienza. Tante le maglie messe in palio da giocatori, società e collezionisti, per aiutare i gemelli Flavio e Francesco, affetti da una terribile e rara malattia neurodegenerativa chiamata Sindrome di Batten. Ci saranno anche le casacche di Luis Alberto, Pedro, Milinkovic-Savic, Pellegrini sponda Juve e Gonzales per la Fiorentina. Con loro, e tanti altri campioni anche del passato, anche Barella e Caicedo dall’Inter. “L’azione diretta nella promozione sociale, come in questo caso, rappresenta un bellissimo esempio, pratico e costruttivo sulle realizzazione del principio di sussidiarietà che talvolta colma anche lacune ...