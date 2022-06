(Di martedì 14 giugno 2022) Non perderti le Newsletter di Gazzetta PROVALE SUBITO Abbonati, puoi disdire quando vuoi. L'offerta scade tra Giorni : Ore : Minuti : Secondi Sei già abbonato? Accedi L'offerta scade tra Giorni : Ore ...

Pubblicità

Fantacalcio : Inter, Veron: 'Dybala perfetto, vi spiego il motivo' - sportli26181512 : Veron: 'Dybala con Lautaro, coppia da tango. E di Paulo non avete ancora visto il top...': Veron: 'Dybala con Lauta… - TUTTOJUVE_COM : Veron a Gazzetta: “Dybala alla Juve poteva diventare intoccabile, invece…” - FcInterNewsit : Veron: 'Dybala l'uomo che mancava, con lui obiettivo scudetto. Dimostrerà di essere un campionissimo' - kudaville : @ESPNFC @DanEdwardsGoal Imagine Ronaldo playing with di Maria, Aguero, Veron, Higuain, Tevez, Mascherano, Milito, Z… -

Fcinternews.it

Pauloe l'Inter sembrano essersi promessi una lunga avventura insieme. E dall'Argentina giunge la voce di Juan Sebastianche saluta con un applauso l'acquisto, professando una mai nascosta ...La suggestione che in questi giorni associa il nome di Pauloa quello dell'Inter richiama il legame sempre fortissimo tra la storia nerazzurra e i campioni argentini. Ecco i più forti Veron: "Dybala l'uomo che mancava, con lui obiettivo scudetto. Dimostrerà di essere un campionissimo" Juan Sebastian Veron, ex centrocampista dell'Inter, ha parlato nel corso di un'intervista concessa alla Gazzetta dello Sport del possibile arrivo a Milano di Paulo Dybala da vincolato. «È sicuramente ...Ora sembra davvero fatta per l'arrivo di Paulo Dybala all'Inter: da limare gli ultimi dettagli economici, ma i dubbi sono pochi o nessuno ...