ULTIM'ORA – Napoli e Udinese hanno trovato l'accordo per Deulofeu: le cifre (Di martedì 14 giugno 2022) Gerard Deulofeu potrebbe presto diventare un nuovo calciatore del Napoli. Secondo quanto riportato da Repubblica, Aurelio De Laurentiis e Gino Pozzo avrebbero trovato un accordo di massima per l'attaccante spagnolo. Il calciatore dell'Udinese sarebbe il primo obiettivo della società azzurra per rinforzare il reparto offensivo. La partenza di Lorenzo Insigne e quelle probabili di Dries Mertens e Matteo Politano rendono necessario l'intervento della dirigenza per attrezzare al meglio la squadra in vista della prossima stagione. Deulofeu avrebbe già detto di sì al Napoli, intrigato anche dalla possibilità di giocare la Champions League. L'intesa con l'Udinese sarebbe stata trovata ...

