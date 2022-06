Ultime Notizie Roma del 14-06-2022 ore 16:10 (Di martedì 14 giugno 2022) Romadailynews radiogiornale e ben ritrovate l’ascolto dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio è stato trovato il cadavere di Elena del pozzo La bambina di 5 anni scomparso lunedì a Tremestieri Etneo è stata la madre a fare trovare il corpo della bimba dopo le pressioni esercitate Durante gli interrogatori degli investigatori i carabinieri del comando provinciale di Catania si sono recati sul posto un fondo agricolo distante alcune centinaia di metri dalla casa in cui abita la donna la notizia delle ritualmente stata confermata dal Procuratore di Catania Carmelo caro che ha spiegato stiamo raccogliendo le sue dichiarazioni confessorie il centro-destra vince Dove corre unito se si presenta diviso invece Zoppi che regala spazi al centro-sinistra che si trova in vantaggio in stile che sembravano Lo dimostrano i risultati di Verona è questa la prima ... Leggi su romadailynews (Di martedì 14 giugno 2022)dailynews radiogiornale e ben ritrovate l’ascolto dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio è stato trovato il cadavere di Elena del pozzo La bambina di 5 anni scomparso lunedì a Tremestieri Etneo è stata la madre a fare trovare il corpo della bimba dopo le pressioni esercitate Durante gli interrogatori degli investigatori i carabinieri del comando provinciale di Catania si sono recati sul posto un fondo agricolo distante alcune centinaia di metri dalla casa in cui abita la donna la notizia delle ritualmente stata confermata dal Procuratore di Catania Carmelo caro che ha spiegato stiamo raccogliendo le sue dichiarazioni confessorie il centro-destra vince Dove corre unito se si presenta diviso invece Zoppi che regala spazi al centro-sinistra che si trova in vantaggio in stile che sembravano Lo dimostrano i risultati di Verona è questa la prima ...

