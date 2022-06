Ultime Notizie – Bimba uccisa a Catania, le indagini: cosa è successo (Di martedì 14 giugno 2022) La piccola Elena, 5 anni da compiere il prossimo luglio, sarebbe stata uccisa dalla madre nella sua abitazione di Mascalucia, nel catanese. La mamma 23enne avrebbe poi portato e nascosto il corpicino della piccola in un vicino terreno di campagna nel tentativo di coprire il cadavere con terra e cenere lavica. E’ quanto emerge dall’interrogatorio della giovane donna, Martina Patti, che ha confessato a carabinieri e Procura di Catania di avere ucciso la figlia dopo averla presa all’asilo, mentre era sola in casa. La Procura di Catania sta predisponendo il fermo della donna per omicidio pluriaggravato e occultamento di cadavere. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione Leggi su informazioneriservata.eu (Di martedì 14 giugno 2022) La piccola Elena, 5 anni da compiere il prossimo luglio, sarebbe statadalla madre nella sua abitazione di Mascalucia, nel catanese. La mamma 23enne avrebbe poi portato e nascosto il corpicino della piccola in un vicino terreno di campagna nel tentativo di coprire il cadavere con terra e cenere lavica. E’ quanto emerge dall’interrogatorio della giovane donna, Martina Patti, che ha confessato a carabinieri e Procura didi avere ucciso la figlia dopo averla presa all’asilo, mentre era sola in casa. La Procura dista predisponendo il fermo della donna per omicidio pluriaggravato e occultamento di cadavere. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

