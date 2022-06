Ucraina: Fico, massima pressione sulla Russia per cessate fuoco (Di martedì 14 giugno 2022) "La situazione al fronte è sempre più grave. È dunque necessario che tutti i Paesi europei esercitino la massima pressione sulla Federazione russa per giungere a un cessate il fuoco, indispensabile ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 14 giugno 2022) "La situazione al fronte è sempre più grave. È dunque necessario che tutti i Paesi europei esercitino laFederazione russa per giungere a unil, indispensabile ...

Pubblicità

GerriLiu5 : RT @BeppeGiulietti: La cosa ancora più grave é che #italia non abbia mai reclamato da #ucraina verità e giustizia per #andrearocchelli @And… - GuidoAbbattista : Putin chiama “operazione speciale” l’aggressione all’Ucraina per la semplice ragione che chiamarla guerra avrebbe s… - AntonioSpadafo4 : RT @BeppeGiulietti: La cosa ancora più grave é che #italia non abbia mai reclamato da #ucraina verità e giustizia per #andrearocchelli @And… - PaolaDeffendi : RT @BeppeGiulietti: La cosa ancora più grave é che #italia non abbia mai reclamato da #ucraina verità e giustizia per #andrearocchelli @And… - FilippettiNews : La guerra in #Ucraina è una grande foglia di fico. Occidente paga il conto di 10 anni di folle e sconsiderato dopin… -