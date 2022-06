**Ucraina: Draghi punta su mediazione Israele, Bennett tende mano su gas** (Di martedì 14 giugno 2022) Gerusalemme, 14 giu. (Adnkronos) - (dall'inviata Ileana Sciarra) - Il 'whaterver it takes' di Mario Draghi torna a risuonare anche nella missione in Medio Oriente dell'ex numero uno della Bce. A tirarlo fuori dal cassetto è il primo ministro israeliano Naftali Bennett, che il presidente del Consiglio incontra subito dopo la visita commossa al Memoriale dell'Olocausto Yad Vashem. Per Bennett Israele deve rafforzare le relazioni con l'Italia “ad ogni costo”, per questo è pronta a tendere la mano e prestare soccorso affinché si lasci alle spalle la dipendenza energetica da Mosca. “Lavoriamo insieme nell'utilizzo delle risorse di gas del Mediterraneo e per lo sviluppo di energia rinnovabile”, scandisce un Draghi sorridente, dopo un bilaterale durato circa un'ora. Il primo ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 14 giugno 2022) Gerusalemme, 14 giu. (Adnkronos) - (dall'inviata Ileana Sciarra) - Il 'whaterver it takes' di Mariotorna a risuonare anche nella missione in Medio Oriente dell'ex numero uno della Bce. A tirarlo fuori dal cassetto è il primo ministro israeliano Naftali, che il presidente del Consiglio incontra subito dopo la visita commossa al Memoriale dell'Olocausto Yad Vashem. Perdeve rafforzare le relazioni con l'Italia “ad ogni costo”, per questo è pronta are lae prestare soccorso affinché si lasci alle spalle la dipendenza energetica da Mosca. “Lavoriamo insieme nell'utilizzo delle risorse di gas del Mediterraneo e per lo sviluppo di energia rinnovabile”, scandisce unsorridente, dopo un bilaterale durato circa un'ora. Il primo ...

