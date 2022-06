Tortina pronta in 2 minuti | in tazza e al microonde | facilissima!

Leggi su pianetadonne.blog

(Di martedì 14 giugno 2022) Siete assalite da un irrefrenabile desiderio di dolce: eccovi servite lain 2! Facilissima e velocissima da preparare soddisferà ogni vostro desiderio in un lampo perché è golosa, soffice e delicata, in più è senza burro, quindi leggera e digeribile. La ricetta che noi di Non Solo Riciclo vi proponiamo prevede tra gli ingredienti la Nutella, ma potete sostituirla con la marmellata, oppure potete arricchirla con granella di nocciole prima di cuocerla. La resa vi riserverà una consistenza croccante davvero inaspettata. Ideale per un incontro pomeridiano con le amiche di sempre, accompagnata da un tè farà un figurone! Offritela ai piccoli di casa per soddisfare la loro golosità con una preparazione sana e genuina,al volo, in men che non si dica! Curiose di scoprire come fare? ...