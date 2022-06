Stefano Tacconi lascia l’ospedale | il figlio | “Sarà lunga ma sta vincendo”

(Di martedì 14 giugno 2022) (Adnkronos) – A poco meno di due mesi dall’emorragia cerebrale da rottura di aneurisma, l’ex portiere della Juventusdimesso oggi dalSanti Antonio e Biagio di Alessandria per proseguire la riabilitazione in un’altra struttura. Ad annunciarlo ilAndrea con un post su Instagram: “Grande giorno, finalmente papà lasceràper andare in un centro riabilitativo,ancorama la partita più importante della sua vita la sta. Una forza della natura”. L'articolo proviene da Italia Sera.

Lo ha scritto Andrea, figlio di, ex portiere della Juventus. Dall'azienda ospedaliera, al momento, nessuna comunicazione ufficiale.è stato ricoverato al 'Santi Antonio e ...Commenta per primovede la luce in fondo al tunnel . L'ex portere della Juventus, a due mesi dal malore , verrà dimesso oggi dall'ospedale Santi Antonio e Biagio di Alessandria .proseguirà la ..."Domani grande giorno, finalmente papà lascerà l'ospedale per andare in un centro riabilitativo". A scriverlo sui propri profili social è Andrea Tacconi, figlio di Stefano ...A poco meno di due mesi dall'emorragia cerebrale da rottura di aneurisma, l'ex portiere della Juventus Stefano Tacconi sarà dimesso oggi dall'ospedale Santi Antonio e Biagio di Alessandria per prosegu ...