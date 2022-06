Quando sono gli Europei Under 21 2023? Dove si giocano e tutte le date (Di martedì 14 giugno 2022) Cresce l’attesa per gli Europei U21 2023. Il 14 giugno termina la fase di qualificazione a gironi, e dal 19 al 27 settembre sarà il momento degli spareggi che decreteranno le ultime qualificate al torneo. Il 18 ottobre ci sarà poi il sorteggio della fase finale, con le 16 squadre che verranno suddivise in quattro gironi da quattro. Le gare andranno in scena in quattro stadi della Romania (due a Cluj-Napoca e due a Bucarest) e in quattro della Georgia (Batumi, Poti e due a Tbilisi) nei mesi di giugno e luglio 2023. Termine fase di qualificazione a gironi: 14 giugnoSorteggio spareggi: 21 giugnoSpareggi: dal 19 al 27 settembreSorteggio fase finale: 18 ottobre SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 14 giugno 2022) Cresce l’attesa per gliU21. Il 14 giugno termina la fase di qualificazione a gironi, e dal 19 al 27 settembre sarà il momento degli spareggi che decreteranno le ultime qualificate al torneo. Il 18 ottobre ci sarà poi il sorteggio della fase finale, con le 16 squadre che verranno suddivise in quattro gironi da quattro. Le gare andranno in scena in quattro stadi della Romania (due a Cluj-Napoca e due a Bucarest) e in quattro della Georgia (Batumi, Poti e due a Tbilisi) nei mesi di giugno e luglio. Termine fase di qualificazione a gironi: 14 giugnoSorteggio spareggi: 21 giugnoSpareggi: dal 19 al 27 settembreSorteggio fase finale: 18 ottobre SportFace.

Pubblicità

LucaBizzarri : Tra le cause del fallimento del referendum, ci vorrebbe l'onestà intellettuale di dire che quando i referendum hann… - lorepregliasco : ('Non ci fanno votare!', ma poi quando ci sono le elezioni per decidere chi governa la tua città non vanno a votare… - GiovaQuez : Santoro: 'Un paese può dirsi libero quando non si ha paura di esprimere le proprie opinioni. Ed è questo il caso. C… - iamemdib : Prendo raramente cotte per le persone ma quando succede sono proprio sceme - RAV3NCL0WN : io nella mia flop era sia su twitter che nella vita reale (fin da quando sono nata) -