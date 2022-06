Philip Baker Hall è morto, l’attore di “The Truman Show” e “Magnolia” (Di martedì 14 giugno 2022) A dare la triste notizia è stato un amico e vicino di casa su Twitter. l’attore Philip Baker Hall si è spento durante la notte di domenica 12 giugno. Le cause della morte non sono ancora note, a parlare anche la moglie e i familiari. È morto Philip Baker Hall, la notizia arriva da Twitter e viene confermata dai familiari Philip Baker Hall è morto all’età di 90 anni la scorsa domenica 12 giugno. È lutto nel mondo del cinema, che deve dire addio a un talentuoso attore che ha preso parte ad alcuni tra i film che hanno segnato la storia recente, tra cui anche The Truman Show e Magnolia. Le cause della morte di Baker ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 14 giugno 2022) A dare la triste notizia è stato un amico e vicino di casa su Twitter.si è spento durante la notte di domenica 12 giugno. Le cause della morte non sono ancora note, a parlare anche la moglie e i familiari. È, la notizia arriva da Twitter e viene confermata dai familiariall’età di 90 anni la scorsa domenica 12 giugno. È lutto nel mondo del cinema, che deve dire addio a un talentuoso attore che ha preso parte ad alcuni tra i film che hanno segnato la storia recente, tra cui anche The. Le cause della morte di...

