Operaio morto nel cantiere | interdittiva per l’imprenditore | per 6 mesi non potrà esercitare l’attività

Unerasul cantiere per il quale stava lavorando, lo scorso aprile a Roma. Oggi, il titolare della ditta edile per la quale lavorava è stato interdetto per sei mesi dall'esercitare l'...Durante le operazioni però qualcosa è andato storto e l'uomo è rimasto schiacciato ed è. ... Bagni di Lucca,incastrato con le gambe in una pressa: è grave Sempre oggi a Bagni di Lucca, ...All’indagato è stato applicato un provvedimento innovativo in tema di morti sul lavoro: la misura interdittiva disposta dal gip va ad aggiungersi alla sospensione dell’ispettorato Territoriale del Lav ...L'operaio morto a Mantova mentre era a lavoro in un cantiere si chiamava Alexandro Loose ed era idi origine brasiliana ...