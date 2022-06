(Di martedì 14 giugno 2022) Mathias, difensore acquistato dal, ha parlato del suo infortuniondo i prossimi tifosi e la società Mathias, difensore acquistato dal, ha parlato del suo infortuniondo i prossimi tifosi e la società. Le sue dichiarazioni a Sport890: «Peruna, temevo il peggio. Ora resto in Uruguay per recuperare poi tra tre settimane sarò aper iniziare il ritiro. Non vedo l’ora di iniziare e anche Cavani mi ha parlato della piazza». L'articolo proviene da Calcio News 24.

... pensavo di essermi rotto il crociato, le analisi poi ci hanno assicurato che avevamo evitato conseguenze peggiori' ha continuatonell'intervista a Sport 890. 'A Napoli erano tutti molto ...Mathiasil Napoli . L'infortunio al ginocchio subito dal terzino in nazionale, aveva creato grande apprensione nell'ambiente azzurro, e dopo il comunicato dell'Uruguay che aveva escluso la ... Olivera rassicura il Napoli: «Per fortuna soltanto una distorsione» «Sto molto meglio, il ginocchio è ancora un po’ infiammato ma sto meglio». Mathias Olivera mette subito in chiaro le cose, non c'è da preoccuparsi per il suo ginocchio: «Poteva andarmi molto peggio ma ...«Sto molto meglio, il ginocchio è ancora un po’ infiammato ma sto meglio». Mathias Olivera mette subito in chiaro le cose, non c'è da preoccuparsi per il suo ginocchio: «Poteva andarmi molto peggio ma ...