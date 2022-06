Mascherine obbligatorie dopo il 15 giugno: dove? Le ipotesi del governo (Di martedì 14 giugno 2022) Italiani ancora divisi sul tema Mascherine: c’è chi non le usa più ormai da tempo, se non dove sono strettamente obbligatorie e chi invece, pensa di tenerle ancora, specialmente al chiuso e in luoghi affollati anche se presto non ci sarà più l’obbligo. Ma che cosa succederà da domani, quando l’obbligo di Mascherine al chiuso dovrebbe cadere? Lo spiega il sottosegretario alla Salute, Andrea Costa che ieri, in radio, ha fatto un bilancio di quello che è stato finora e di quello che potrebbe succedere nei prossimi giorni con un possibile prolungamento dell’obbligo della mascherina ; ad esempio sui mezzi di trasporto. Ha infatti spiegato e ribadito, che sui luoghi più affollati e dove ci vuole ancora un po’ di prudenza; l’obbligo potrebbe riguardare anche le Rsa e gli ospedali fino a fine settembre. Questa ... Leggi su ultimenotizieflash (Di martedì 14 giugno 2022) Italiani ancora divisi sul tema: c’è chi non le usa più ormai da tempo, se nonsono strettamentee chi invece, pensa di tenerle ancora, specialmente al chiuso e in luoghi affollati anche se presto non ci sarà più l’obbligo. Ma che cosa succederà da domani, quando l’obbligo dial chiuso dovrebbe cadere? Lo spiega il sottosegretario alla Salute, Andrea Costa che ieri, in radio, ha fatto un bilancio di quello che è stato finora e di quello che potrebbe succedere nei prossimi giorni con un possibile prolungamento dell’obbligo della mascherina ; ad esempio sui mezzi di trasporto. Ha infatti spiegato e ribadito, che sui luoghi più affollati eci vuole ancora un po’ di prudenza; l’obbligo potrebbe riguardare anche le Rsa e gli ospedali fino a fine settembre. Questa ...

