Lotta, Europei Under 17 2022: approdano ai ripescaggi Federico Caniglia e Michael Rindone (Di martedì 14 giugno 2022) Sono proseguiti oggi, martedì 14 giugno, gli Europei Under 17 2022 di Lotta: a Bucarest, in Romania, sono saliti sulle materassine i protagonisti delle ultime cinque categorie di peso della greco romana. Due gli azzurrini in gara, ovvero Federico Sergio Caniglia e Michael Gabriele Rindone: entrambi sono stati ripescati. Nei -60 kg Federico Caniglia è stato battuto al primo turno dal georgiano Avtandil Mamaladze, che poi è giunto in finale e per l’azzurrino è scattato il ripescaggio. Domattina affronterà il lituano Eimantas Andriuska e poi, in caso di vittoria, il ceco Martin Cichy. Già qualificato per la finale, invece, l’austriaco Isa Bektemirov. Nei -71 kg Michael ... Leggi su oasport (Di martedì 14 giugno 2022) Sono proseguiti oggi, martedì 14 giugno, gli17di: a Bucarest, in Romania, sono saliti sulle materassine i protagonisti delle ultime cinque categorie di peso della greco romana. Due gli azzurrini in gara, ovveroSergioGabriele: entrambi sono stati ripescati. Nei -60 kgè stato battuto al primo turno dal georgiano Avtandil Mamaladze, che poi è giunto in finale e per l’azzurrino è scattato ilo. Domattina affronterà il lituano Eimantas Andriuska e poi, in caso di vittoria, il ceco Martin Cichy. Già qualificato per la finale, invece, l’austriaco Isa Bektemirov. Nei -71 kg...

