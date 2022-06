LIVE Berrettini-Evans 3-2, ATP Queen’s 2022 in DIRETTA: l’azzurro conduce il primo set (Di martedì 14 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-0 Risposta lunga di Berrettini. 30-0 Buona prima di Evans. 15-0 Chiusura a rete vincente di Evans. 3-2 Berrettini conduce il primo set. 40-15 Scappa via la risposta di Evans. 30-15 Prima al corpo di Berrettini. 15-15 In rete la volée del romano. 15-0 Ace di Berrettini. 2-2 Game a zero per il #31 al mondo. 40-0 Seconda velenosa di Evans. 30-0 Scappa via la risposta del classe 1996. 15-0 Diritto lungo di Berrettini che soffre sul recupero in back di Evans. 2-1 Ace centrale dell’italiano. 40-15 PRODEZZA A RETE DI Berrettini CON LA VOLÉE DI DIRITTO! 30-15 Diritto steccato ... Leggi su oasport (Di martedì 14 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA40-0 Risposta lunga di. 30-0 Buona prima di. 15-0 Chiusura a rete vincente di. 3-2ilset. 40-15 Scappa via la risposta di. 30-15 Prima al corpo di. 15-15 In rete la volée del romano. 15-0 Ace di. 2-2 Game a zero per il #31 al mondo. 40-0 Seconda velenosa di. 30-0 Scappa via la risposta del classe 1996. 15-0 Diritto lungo diche soffre sul recupero in back di. 2-1 Ace centrale dell’italiano. 40-15 PRODEZZA A RETE DICON LA VOLÉE DI DIRITTO! 30-15 Diritto steccato ...

Pubblicità

zazoomblog : LIVE Berrettini-Evans 0-0 ATP Queen’s 2022 in DIRETTA: comincia il percorso del campione in carica! - #Berrettini-… - sportface2016 : Segui il LIVE del match #Berrettini-#Evans, primo turno dell'#AtpQueens - OA_Sport : DIRETTA LIVE - ATP Queen’s 2022 - Matteo Berrettini debutta da campione in carica a Londra! L’azzurro è reduce dal… - infoitsport : LIVE - Berrettini-Evans, primo turno Atp Queen's 2022: RISULTATO in DIRETTA - lorenzofares : Torna in campo @MattBerrettini ???? Nel pomeriggio vi racconto live su @SuperTennisTv e SuperTennix il match di 1T d… -