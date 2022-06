Lightyear – La vera storia di Buzz bandito in 14 Paesi

Leggi su metropolitanmagazine

(Di martedì 14 giugno 2022) Sono 14 per il momento iin cui– Ladiè statoper via di una scena che raffigurerebbe un bacio gay. Alle nazioni in questione, tutte asiatiche e mediorientali, c’è ora il rischio si unisca anche la Cina. Manca ormai solo un giorno all’arrivo nei cinema del film Disney/Pixar– Ladi, uno dei 15 film più attesi dell’estate 2022 ora peròin 14. Il film d’animazione era fin dagli albori stato sotto i riflettori sempre per via della relazione omosessuale perte della. Nel film infatti la migliore amica di, una ranger spaziale donna, sposa un’altra donna. In una ...