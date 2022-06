Joker 2 sarà un musical con Joaquin Phoenix e… Lady Gaga? (Di martedì 14 giugno 2022) Tante novità per Joker 2. Il regista Todd Phillips vuole Lady Gaga accanto a Joaquin Phoenix in quello che sarà un sequel… musicale. Foto Ansa Ci voleva un’idea pazzamente geniale per fare il sequel di un film come Joker. E sembra proprio che il regista Todd Phillips (con il co-sceneggiatore Scott Silver), non ne abbia trovata una sola, ma ben due. Ovvero che Joker: Folie à deux sarà una specie di musical. E che in una delle due parti principali vuole a tutti i costi Lady Gaga. Manca la firma anche di Joaquin Phoenix È stata la rivista specializzata Hollywod Reporter a dare per primo le notizie. Spiegando che – a onor del vero – ... Leggi su amica (Di martedì 14 giugno 2022) Tante novità per2. Il regista Todd Phillips vuoleaccanto ain quello cheun sequel…e. Foto Ansa Ci voleva un’idea pazzamente geniale per fare il sequel di un film come. E sembra proprio che il regista Todd Phillips (con il co-sceneggiatore Scott Silver), non ne abbia trovata una sola, ma ben due. Ovvero che: Folie à deuxuna specie di. E che in una delle due parti principali vuole a tutti i costi. Manca la firma anche diÈ stata la rivista specializzata Hollywod Reporter a dare per primo le notizie. Spiegando che – a onor del vero – ...

