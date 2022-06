India, bambino di 10 anni intrappolato in un pozzo da quattro giorni (Di martedì 14 giugno 2022) I soccorritori Indiani effettuano un'operazione di soccorso per salvare un bambino di 10 anni, che e' rimasto intrappolato in uno stretto pozzo per quattro giorni nello stato centrale del Chhattisgarh,... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 14 giugno 2022) I soccorritorini effettuano un'operazione di soccorso per salvare undi 10, che e' rimastoin uno strettopernello stato centrale del Chhattisgarh,...

Pubblicità

forzearmateeu : Un nuovo post (India - Cade in un pozzo di 150 metri, bambino di 18 mesi estratto vivo dall'esercito) è stato pubbl… - gspcpn : RT @tdhitaly: Il #lavorominorile cresce per la 1° volta in 20 anni a causa #Covid19. Qui il racconto di Syamal, un bambino di 11 anni di Go… - tdhitaly : Il #lavorominorile cresce per la 1° volta in 20 anni a causa #Covid19. Qui il racconto di Syamal, un bambino di 11… - caterinacorda1 : RT @chil_q: INCREDIBILE MOMENTO IN CUI UN BAMBINO DI DUE ANNI VIENE SALVATO VIVO DOPO ESSERE CADUTO IN UN POZZO DI 500 PIEDI IN INDIA: L'ES… - QuazarGioioso : RT @chil_q: INCREDIBILE MOMENTO IN CUI UN BAMBINO DI DUE ANNI VIENE SALVATO VIVO DOPO ESSERE CADUTO IN UN POZZO DI 500 PIEDI IN INDIA: L'ES… -