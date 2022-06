(Di martedì 14 giugno 2022) Nonostante le proteste la giustizia britannica continua a bocciare i ricorsi deiche non vogliono essere trasportati in. Anche martedì mattina la Corte suprema di Londra ne ha ...

Agenzia askanews

Per molti cittadini della capitale è la dimostrazione che ilè un paese sicuro, che ha voltato pagina dopo il genocidio del 1994 che vide forse un milione di persone di etnia Tutsi massacrate ...Hollywood nel 2004 gli ha dedicato un film, Hotel, con diverse nomination agli Oscar. Nel ... sostenendo che possano tornare a Damasco, mentre siad accogliere centomila profughi ucraini. Il Rwanda si prepara ad accogliere i richiedenti asilo dall'UK Roma, 14 giu. (askanews) - Nonostante le proteste la giustizia britannica continua a bocciare i ricorsi dei richiedenti asilo che non vogliono essere trasportati in Rwanda. Anche martedì mattina la ...Secondo l'associazione Care4Calais, a 24 delle 31 persone inizialmente previste è stato cancellato il biglietto per il Rwanda. Tra coloro che inizialmente dovevano partire c'erano iraniani, iracheni, ...