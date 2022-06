“Il Giornale” fa chiarezza sull’articolo dedicato a Koulibaly: messaggio di scuse ai napoletani (Di martedì 14 giugno 2022) Arrivano le scuse de Il Giornale dopo l’articolo dedicato a Kalidou Koulibaly che ha suscitato numerose polemiche. Il noto quotidiano, infatti, aveva scritto che il difensore del Napoli era stato costretto a subire episodi di razzismo da parte dei tifosi azzurri. Di seguito un estratto dell’articolo: “Koulibaly a Napoli ha dovuto subire le peggio cose, perfino schivato per strada, la scimmia, i tifosi si chiedevano se per caso De Laurentiis avesse in progetto di esportare i suoi cinepanettoni nelle Fiandre perché 8 milioni per quella massa di chili col calcio proprio non c’entrava per niente”. Lo stesso calciatore del Napoli, ieri, ha voluto replicare a queste parole pubblicando una storia su Instagram con una frase che non lascia spazio ad equivoci: “Napoli città antirazzista”. Napoli ... Leggi su spazionapoli (Di martedì 14 giugno 2022) Arrivano lede Ildopo l’articoloa Kalidouche ha suscitato numerose polemiche. Il noto quotidiano, infatti, aveva scritto che il difensore del Napoli era stato costretto a subire episodi di razzismo da parte dei tifosi azzurri. Di seguito un estratto dell’articolo: “a Napoli ha dovuto subire le peggio cose, perfino schivato per strada, la scimmia, i tifosi si chiedevano se per caso De Laurentiis avesse in progetto di esportare i suoi cinepanettoni nelle Fiandre perché 8 milioni per quella massa di chili col calcio proprio non c’entrava per niente”. Lo stesso calciatore del Napoli, ieri, ha voluto replicare a queste parole pubblicando una storia su Instagram con una frase che non lascia spazio ad equivoci: “Napoli città antirazzista”. Napoli ...

