Il giocatore Nba Montrezl Harrell fermato con un chilo di marijuana | rischia fino a 5 anni di carcere

(Di martedì 14 giugno 2022) Guai seri per il cestista della NBA, che è stato beccato dalla polizia con oltre undie orail. Il centro ex Clippers e Wizards, negli ultimi mesi ...

Guai seri per il cestista della NBA Montrezl Harrell, che è stato beccato dalla polizia con oltre un chilo di marijuana. Il giocatore sarebbe stato fermato. Ora il giocatore è stato formalmente accusato di 'traffico di meno di cinque libbre di marijuana'. Le notizie che arrivano dagli Stati Uniti parlano di 3 libbre di stupefacente, circa 1.3 kg.