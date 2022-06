Giustizia ingiusta

Giustizia (in)giusta (Di martedì 14 giugno 2022) Nessuno dei 5 referendum sulla Giustizia ha raggiunto il quorum del 50 per cento più uno del numero dei votanti. E’ stato un flop facile da prevedere. Anche perché nella Lega c’era chi dissentiva: per i politici finiti in carcere meglio buttare la chiave che fare un referendum garantista. Poteva essere l’occasione per riformare la Giustizia, mettendo l’accento sul GARANTISMO invece che sul mostro del GiustiziaLISMO. Ma la Lega non ce l’ha fatta. Faccio mio l’invito del direttore Cerasa a leggere l’ottimo libro sul “Garantismo” di Vincenzo Roppo, professore di Diritto civile all’Università di Genova. Senza dimenticare, tuttavia, che nel 1947 in Argentina venne fondato da Juan Domingo Perón il Partito Giustizialista, che porterà al potere per quasi 20 anni lo stesso Perón. Al di là dei quesiti che erano formulati in modo ... Leggi su ilfoglio (Di martedì 14 giugno 2022) Nessuno dei 5 referendum sullaha raggiunto il quorum del 50 per cento più uno del numero dei votanti. E’ stato un flop facile da prevedere. Anche perché nella Lega c’era chi dissentiva: per i politici finiti in carcere meglio buttare la chiave che fare un referendum garantista. Poteva essere l’occasione per riformare la, mettendo l’accento sul GARANTISMO invece che sul mostro delLISMO. Ma la Lega non ce l’ha fatta. Faccio mio l’invito del direttore Cerasa a leggere l’ottimo libro sul “Garantismo” di Vincenzo Roppo, professore di Diritto civile all’Università di Genova. Senza dimenticare, tuttavia, che nel 1947 in Argentina venne fondato da Juan Domingo Perón il Partitolista, che porterà al potere per quasi 20 anni lo stesso Perón. Al di là dei quesiti che erano formulati in modo ...

