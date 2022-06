Future You, a Castel Romano Designer Outlet la nuova esperienza digitale di Universal Everything (Di martedì 14 giugno 2022) Avete mai immaginato una versione stilizzata digitale di voi stessi? Un'esperienza che sarà presto possibile a Castel Romano Designer Outlet attraverso le installazioni Future You by Universal ... Leggi su leggo (Di martedì 14 giugno 2022) Avete mai immaginato una versione stilizzatadi voi stessi? Un'che sarà presto possibile aattraverso le installazioniYou by...

Pubblicità

AnnaxLGxTS : RT @AnnaxLGxTS: Prima o poi si deve andare avanti amici miei a presto e #Buonanotte! I pray for a better future for all of us, so #GoodNigh… - AnnaxLGxTS : Prima o poi si deve andare avanti amici miei a presto e #Buonanotte! I pray for a better future for all of us, so… - _if_you_ever_ : @OfficialGattara Mi fai sognare le mie “future” dimissioni! - martahatake : @prettyflvckoye damn you right dai accetto solo la tua di opinione, ci aggiungo pure quello stronzone di future - Floati_io : Crimefighting in the metaverse- POLITICO - POLITICO -