(Di martedì 14 giugno 2022) Bergamo. Il Gruppo Costim si unisce con grande commozione al cordoglio della famigliaper la scomparsa del fondatore e Presidente Onorario,e del Lavoro Domenico. “È stato un onore potergli stare accanto e un. Uomo lungimirante e visionario, innovatore e instancabile imprenditore, che è stato guida coraggiosa per tutti noi”. Dichiara, Presidente di Costim. “Sin dal nostro primo incontro ciò che mi ha colpito è stato l’entusiasmo e la voglia di innovare che infondeva in tutti i suoi progetti. La voglia di innovare e di puntare a progetti ambiziosi sono due tra i principali insegnamenti che rimarranno con noi per sempre, preziosa ...

Francesco Percassi ricorda il Cavalier Bosatelli: "Un privilegio averlo come maestro ed amico"