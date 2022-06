Draghi in Israele incassa la disponibilità su gas ed energia verde (Di martedì 14 giugno 2022) Sull'energia e il gas ci sono ampi margini per incrementare la collaborazione tra Italia e Israele. E' quanto emerso dall'incontro e dal pranzo di lavoro tra il presidente del Consiglio Mario Draghi e il primo ministro israeliano Naftali Bennett, oggi a Gerusalemme. Durante il pranzo di lavoro, i due leader hanno discusso, tra l'altro, di energia, di politica industriale, di acqua. Sul fronte dell`energia, Draghi ha raccontato a Bennett le politiche economiche adottate in Italia per calmierare i prezzi dell`energia e il collega si è dimostrato particolarmente interessato alla tassa sugli extraprofitti. La ministra dell`energia, Karine Elharrar-Hartstein, anche lei presente al pranzo, spiegano fonti italiane, ha detto che c`è grande interesse da parte ... Leggi su ilfogliettone (Di martedì 14 giugno 2022) Sull'e il gas ci sono ampi margini per incrementare la collaborazione tra Italia e. E' quanto emerso dall'incontro e dal pranzo di lavoro tra il presidente del Consiglio Marioe il primo ministro israeliano Naftali Bennett, oggi a Gerusalemme. Durante il pranzo di lavoro, i due leader hanno discusso, tra l'altro, di, di politica industriale, di acqua. Sul fronte dell`ha raccontato a Bennett le politiche economiche adottate in Italia per calmierare i prezzi dell`e il collega si è dimostrato particolarmente interessato alla tassa sugli extraprofitti. La ministra dell`, Karine Elharrar-Hartstein, anche lei presente al pranzo, spiegano fonti italiane, ha detto che c`è grande interesse da parte ...

