Come sta Justin Bieber: la nota sui social per aggiornare i fan (Di martedì 14 giugno 2022) Come sta Justin Bieber? Nei giorni scorsi la popstar aveva comunicato ai fan di aver contratto la sindrome di Ramsay Hunt e lo aveva fatto con un video in cui mostrava gli effetti della malattia. Nelle ultime ore la voce di Justice ha aggiornato i suoi follower con una nota pubblicata nelle storie di Instagram. Come sta Justin Bieber? I fan, comprensibilmente preoccupati, attendevano con ansia un aggiornamento sulla malattia di Ramsay Hunt che ha colpito l'artista. Nelle ultime ore Justin Bieber ha aggiornato il suo pubblico con queste parole. "Vorrei condividere con voi un aggiornamento sulle mie condizioni. Ogni giorno va meglio, e nonostante il disagio ho trovato conforto in colui che mi ha creato e mi conosce. Mi viene in ...

