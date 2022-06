Cesare Cremonini e la conquista di San Siro

(Di martedì 14 giugno 2022) Il cantautore bolognese si esibisce in un maxi show allo stadio di Milano, davanti a oltre 55mila persone. Tra nuova canzoni, Lunapop e omaggi a Lucio Dalla

Dopo la data zero di Lignano è partita ufficialmente la tournée del performer emiliano che si concluderà con il grande raduno all'autodromo di ...Per questo tour negli stadi di sette città, e il 2 luglio un evento finale da 70 mila spettatori all'autodromo di Imola,ha fatto finalmente pace con la storia dei Lùnapop , di cui ...Non a caso ho il tatuaggio di Freddie Mercury». Cesare Cremonini se lo è preso tutto lo stadio tra i più leggendari d'Italia, il San Siro di Milano, con oltre cinquantacinquemila persone che urlano il ...Al primo San Siro post Covid di Cesare Cremonini, tra una Moonwalk e una Vieni a vedere perché, pensavo: i giovani d’oggi (sono vecchio) quali parole useranno quando un giorno (i vecchi saranno loro) ...