Calciomercato Cremonese, incontro col Sassuolo: due nomi sul tavolo (Di martedì 14 giugno 2022) . La formazione neopromossa punta a rinforzarsi Come riportato da Sky Sport in mattinata c'è stato un incontro con il Sassuolo: si è parlato del futuro di Leonardo Sernicola, terzino sinistro classe 1997 di proprietà del Sassuolo ma che nella scorsa stagione ha giocato in prestito nella Cremonese, che adesso spera di riuscire a confermarlo anche in vista del prossimo anno. I grigiorossi sono anche su Vlad Chiriches, esperto difensore centrale in scadenza di contratto con il Sassuolo nel 2023. L'articolo proviene da Calcio News 24.

