Bimba “sequestrata” nel Catanese | la madre confessa l’omicidio

Leggi su velvetmag

(Di martedì 14 giugno 2022) Svolta nel giallo del presunto sequestro di unadi 5 anni nel. La, Martina Patti di 23 anni, che aveva sporto denuncia, hato di avere ucciso la piccola Elena. Ma nell’interrogatorio davanti ai magistrati non ha saputo spiegare come e perché avrebbe commesso. Il rapimento, dunque, sarebbe stato una messa in scena per nascondere la verità. La donna avrebbe detto di avere agito senza capire quello che stava facendo. Non è riuscita a fornire una dinamica completa del delitto né del movente, riporta online l’Ansa. La procura di Catania starebbe predisponendo il fermo per omicidio pluriaggravato e occultamento di cadavere. Nella mattina di oggi 14 giugno la donna ha fatto ritrovare il corpo. Ieri aveva denunciato il sequestro della bambina ai carabinieri di ...