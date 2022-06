Basket, Serie A1: Olimpia Milano annienta Virtus Bologna e fa sua gara-4, Scudetto ad un passo (Di martedì 14 giugno 2022) La cronaca e il tabellino di AX Armani Exchange Milano-Virtus Segafredo Bologna, sfida valida come gara-4 della finale dei playoff di Serie A1 2021/2022 di Basket. gara spettacolare al Forum di Assago, dove a vincere sono i padroni di casa: un 77-62 che può trarre in inganno, perché dopo 30? la partita era sul 55-55; poi, il crollo delle Vu Nere. Ora si torna alla Segafredo Arena, in cui gli uomini di coach Scariolo proveranno a rimettere in piedi la Serie. Sul 3-1, infatti, ora a Milano manca una vittoria per aggiudicarsi il titolo. TUTTI I RISULTATI DEI PLAYOFF CALENDARIO e TV DELLA Serie COMPOSIZIONE TABELLONI LA PARTITA – Le percentuali realizzative dei primi scambi non sono all’altezza di ... Leggi su sportface (Di martedì 14 giugno 2022) La cronaca e il tabellino di AX Armani ExchangeSegafredo, sfida valida come-4 della finale dei playoff diA1 2021/2022 dispettacolare al Forum di Assago, dove a vincere sono i padroni di casa: un 77-62 che può trarre in inganno, perché dopo 30? la partita era sul 55-55; poi, il crollo delle Vu Nere. Ora si torna alla Segafredo Arena, in cui gli uomini di coach Scariolo proveranno a rimettere in piedi la. Sul 3-1, infatti, ora amanca una vittoria per aggiudicarsi il titolo. TUTTI I RISULTATI DEI PLAYOFF CALENDARIO e TV DELLACOMPOSIZIONE TABELLONI LA PARTITA – Le percentuali realizzative dei primi scambi non sono all’altezza di ...

