A Portici trionfa Vincenzo Cuomo | è il quarto mandato | destra polverizzata

(Di martedì 14 giugno 2022) Tempo di lettura: 3 minutiE’ stata una vittoria di grandissime dimensioni quella riportata danel comune diin provincia di Napoli. Il sindaco, che è giunto al, ha superato il muro dell’80% battendo il suo principale contendente, l’avvocato Aldo Agnello che ha raggiunto quota 14 %. Brillano gli astri più o meno nascenti dei consiglieri Ciro de Martino, Florinda Verde e Davide Borrelli mentre si ferma ad un passo dalla riconferma Melania Capasso che potrebbe rientrare in gioco se qualcuno di quelli che la precedono diventasse assessore. “Il bene vince sempre sul male e i fatti battono sempre le chiacchiere e le bugie” ha commentatodalle pagine di facebook. Tornano a Via Campitelli Aldo Agello e Alessandro Caramiello che guideranno ...

Il primo cittadino: "Io unisco i ...Erano 13 i comuni al voto nella giornata di domenica nel napoletano per le Amministrative 2022. Quattro le riconferme con vere e propri 'plebisciti' per i sindaci uscenti. Ail candidato del Pd più alcune liste civiche Enzo Cuomo. Mantiene saldamente la carica di primo cittadino di Somma Vesuviana Salvatore Di Sarno, sostenuto da alcune liste civiche e dal ... Portici, trionfa Enzo Cuomo: chi è il sindaco al quarto mandato "Risultato straordinario che premia un lavoro intenso fatto in questi anni . Enzo Cuomo veleggia su un'onda di consensi superiore all'84 per cento che potrebbero fare il primo cittadino di Portici (è ...Erano 13 i comuni al voto nella giornata di domenica nel napoletano per le Amministrative 2022. Quattro le riconferme con vere e propri 'plebisciti' per i sindaci uscenti. A Portici trionfa il candida ...