15enne down scomparsa a Milano | gli amici si mobilitano per ritrovarla

Sara Haikal e' una 15enne affetta da Sindrome di down. E' scomparsa a Milano da stamattina mentre stava andando a fare gli esami di terza media. La ragazza frequenta l'Istituto Trilussa, in zona Quarto Oggiaro. La giovanissima, affetta dalla sindrome di Down, stava andando da sola a scuola per gli esami di terza media, all'Istituto Trilussa, ma non è mai arrivata in via Arturo Graf, zona Quarto Oggiaro.