Usa e Taiwan preparano il dialogo strategico. Appuntamento in California (Di lunedì 13 giugno 2022) Prima l’iniziativa commerciale. Ora il dialogo strategico. Davanti alla minaccia della Cina, decisa a portare a termine la (“ri”)unificazione anche con mezzi militari, Taiwan e Stati Uniti serrano i ranghi. Nei giorni scorsi i due governi avevano annunciato la U.S.-Taiwan Initiative on 21st-Century Trade con una riunione prevista alla fine di questo mese a Washington. Tanti i temi al centro dell’iniziativa: commercio, pratiche normative, agricoltura, lotta alla corruzione, sostegno alle piccole e medie imprese, commercio digitale, politiche per i lavori, sostegno all’ambiente e all’azione per il clima, norme, imprese statali, politiche e pratiche anti-mercato. Entro fine giungo, forse già la prossima settimana, si dovrebbero tenere in California i cosiddetti Monterey Talks, il più importante ... Leggi su formiche (Di lunedì 13 giugno 2022) Prima l’iniziativa commerciale. Ora il. Davanti alla minaccia della Cina, decisa a portare a termine la (“ri”)unificazione anche con mezzi militari,e Stati Uniti serrano i ranghi. Nei giorni scorsi i due governi avevano annunciato la U.S.-Initiative on 21st-Century Trade con una riunione prevista alla fine di questo mese a Washington. Tanti i temi al centro dell’iniziativa: commercio, pratiche normative, agricoltura, lotta alla corruzione, sostegno alle piccole e medie imprese, commercio digitale, politiche per i lavori, sostegno all’ambiente e all’azione per il clima, norme, imprese statali, politiche e pratiche anti-mercato. Entro fine giungo, forse già la prossima settimana, si dovrebbero tenere ini cosiddetti Monterey Talks, il più importante ...

zazagab2 : @AjejeBrazo100 @InquisitorPz Gli USA si preparano alla guerra mondiale con Cina e Taiwan, così come hanno fatto con… - chinafiles : Al Forum sulla sicurezza #ShangriLa ospite anche #Zelensky. Sul tavolo la corsa al riarmo del Giappone che ora arri… - cip_the : Wei Fenghe (Cina). I rapporti tra Cina ed USA sono in un momento critico. - tiber_h : RT @Nicola70106048: Gli USA si preparano alla guerra mondiale con Cina e Taiwan, così come hanno fatto con Russia e Ucraina. Il dollaro sta… - albiuno : RT @Nicola70106048: Gli USA si preparano alla guerra mondiale con Cina e Taiwan, così come hanno fatto con Russia e Ucraina. Il dollaro sta… -