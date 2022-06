Ultime Notizie – Covid, Ecdc: “Crescita casi in prossime settimane con Omicron 4 e 5” (Di lunedì 13 giugno 2022) “Il vantaggio di Crescita riportato per le varianti Omicron 4 e 5 (BA.4 e BA.5) suggerisce che diventeranno dominanti in tutta l’Unione europea/Spazio economico europeo, probabilmente con conseguente aumento dei casi Covid nelle prossime settimane“. E’ quanto evidenzia il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie, Ecdc, in un aggiornamento epidemiologico su Sars-CoV-2 nell’area, che prende in considerazione le implicazioni dell’emergere delle due nuove sottovarianti di Omicron. “La maggior parte dei Paesi dell’Ue/See ha rilevato basse percentuali di BA.4 e BA.5, tuttavia molti hanno visto un aumento nelle Ultime settimane. In Portogallo, BA.5 è diventata la variante dominante e le proporzioni ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di lunedì 13 giugno 2022) “Il vantaggio diriportato per le varianti4 e 5 (BA.4 e BA.5) suggerisce che diventeranno dominanti in tutta l’Unione europea/Spazio economico europeo, probabilmente con conseguente aumento deinelle“. E’ quanto evidenzia il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie,, in un aggiornamento epidemiologico su Sars-CoV-2 nell’area, che prende in considerazione le implicazioni dell’emergere delle due nuove sottovarianti di. “La maggior parte dei Paesi dell’Ue/See ha rilevato basse percentuali di BA.4 e BA.5, tuttavia molti hanno visto un aumento nelle. In Portogallo, BA.5 è diventata la variante dominante e le proporzioni ...

