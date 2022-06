Pubblicità

ParliamoDiNews : Ucraina, mina esplode in acqua durante le operazioni di bonifica nel Mar d`Azov - Il Fatto Quotidiano #Ucraina… - IngDeStoCazzo : RT @fabry_il_bomber: La 57a Brigata Motorizzata #Ucraina ha minato un terreno vicino alla città di #Lysychansk (Oblast di #Luhansk) così fa… - Marilenapas : RT @RaiNews: Una tragedia nel dramma della guerra, stando al video - elaborato - diffuso da un account Telegram russo che scrive: “La stagi… - FortunaMinecra1 : RT @SfigaCatrame: Battaglione #Azov mina un'intera spiaggia a #Mariupol. Stop Spiaggia frequentata da famiglie con bambini. Stop l'Italia h… - rosati22 : RT @fabry_il_bomber: La 57a Brigata Motorizzata #Ucraina ha minato un terreno vicino alla città di #Lysychansk (Oblast di #Luhansk) così fa… -

Il Fatto Quotidiano

... gli attacchi indiscriminati delle forze russe a Kharkiv, in, documenta come le forze ... Amnesty ha anche affermato che la Russia ha utilizzato il PTM - 1S, 'una piccolaantiuomo ...Ripeto: è unavagante, malefica, che può scoppiare disintegrando il sistema democratico, in ... Ora è nostro dovere stare al fianco dell'e aiutarla nella lotta per la libertà e l'... Ucraina, mina esplode in acqua durante le operazioni di bonifica nel Mar d’Azov Il campione americano di wrestling, quando ha saputo la storia di Misha 19enne con la sindrome di Down, è andato a trovarlo ...Il governatore lancia l’allarme: mezzo migliaio di civili ancora intrappolati nell’impianto chimico dopo i bombardamenti russi. La ong Amnesty Intrnational accusa Mosca di «crimini di guerra» per l’ut ...