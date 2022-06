"Spread e tassi, tra qualche mese...". Chi è quest'uomo: profezia nera, un caso a Palazzo Chigi (Di lunedì 13 giugno 2022) Un clamoroso siluro su Christine Lagarde, partito niente meno che da Palazzo Chigi. Diventano un caso le dure parole di Francesco Giavazzi. Commentatore economico del Corriere della Sera, un nome prestigioso a livello internazionale. Ma soprattutto consigliere del premier italiano Mario Draghi. "Lo Spread e l'aumento dei tassi d'interesse ridurranno non subito, ma tra qualche mese, la domanda privata", sottolinea l'esperto durante un suo intervento nel corso del Premio Alberto Giovannini organizzato da Webuild. Il riferimento è alla svolta impressa dalla numero uno francese della Banca centrale europea (che a Francoforte ha preso il posto proprio di Draghi), che pochi giorni fa ha messo in soffitta il "bazooka" di SuperMario mandando in tilt le Borse europee e ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 13 giugno 2022) Un clamoroso siluro su Christine Lagarde, partito niente meno che da. Diventano unle dure parole di Francesco Giavazzi. Commentatore economico del Corriere della Sera, un nome prestigioso a livello internazionale. Ma soprattutto consigliere del premier italiano Mario Draghi. "Loe l'aumento deid'interesse ridurranno non subito, ma tra, la domanda privata", sottolinea l'esperto durante un suo intervento nel corso del Premio Alberto Giovannini organizzato da Webuild. Il riferimento è alla svolta impressa dalla numero uno francese della Banca centrale europea (che a Francoforte ha preso il posto proprio di Draghi), che pochi giorni fa ha messo in soffitta il "bazooka" di SuperMario mandando in tilt le Borse europee e ...

