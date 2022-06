Spegnere il computer la sera | ecco i pro e i contro

Leggi su curiosauro

(Di lunedì 13 giugno 2022) Non tutti hanno l’abitudine diil pc ogni, c’è chi preferisce lasciare in sospeso il sistema. Questa opzione è scelta per avere a portata di clic le impostazioni lasciate in stand-by. Ma c’è da capire quali sono i pro e idi questa azione… Ebbene non tutti usanoil pc di, c’è di sicuro chi lo fa, ma tantissimi utenti optano per tenere in sospeso “il lavoro”. Si sceglie la modalità in sospeso per accelerare i tempi di consultazione delle pagine e schede lasciate in stand by. Infatti anziché arrestare, il pc velocemente sospende le sue attività. Basta schiacciare qualsiasi tasto e in pochi secondi si può riprendere a lavorare, ma ci sono dei pro e deida tenere in considerazione… - curiosauro.itLa modalità in sospeso… Mentre si è intenti a ...