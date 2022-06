Roma pensa a una piazza per Raffaella Carrà (Di lunedì 13 giugno 2022) Sarà un’altra grande festa quella del 6 luglio a Madrid, quando nell’ambito de Las Fiestas del Orgullo, il Pride della capitale iberica, verrà anche istituita piazza Raffaella Carrà. L’artista, che tra le mille altre cose, è considerata un’icona del mondo Lgbt è stata anche, come ogni anno e più di ogni anno, colonna sonora della grande festa del Roma Pride di sabato scorso. Gli organizzatori hanno scelto infatti per quest’anno lo slogan “Torniamo a fare Rumore”, utilizzando il grande successo della regina della televisione italiana per spiegare il loro bisogno di tornare in piazza e di tornare a rivendicare i propri diritti. E ora si alzano alte le voci che chiedono che anche Roma intitoli una piazza a Raffaella Carrà, che nella ... Leggi su tuacitymag (Di lunedì 13 giugno 2022) Sarà un’altra grande festa quella del 6 luglio a Madrid, quando nell’ambito de Las Fiestas del Orgullo, il Pride della capitale iberica, verrà anche istituita. L’artista, che tra le mille altre cose, è considerata un’icona del mondo Lgbt è stata anche, come ogni anno e più di ogni anno, colonna sonora della grande festa delPride di sabato scorso. Gli organizzatori hanno scelto infatti per quest’anno lo slogan “Torniamo a fare Rumore”, utilizzando il grande successo della regina della televisione italiana per spiegare il loro bisogno di tornare ine di tornare a rivendicare i propri diritti. E ora si alzano alte le voci che chiedono che ancheintitoli una, che nella ...

ian52577250 : @DamyKikko A Damià, ho visitato il tuo profilo e 9 tweet su 10 sono sulla Lazio. Ora, concentrati eh, anche a parol… - akaap33 : @Palazzo_Chigi Pensa ad andare in Palestina. Bravo. Poi in Italia (foto ROMA zona Alessandrino) abbiamo i marciapie… - newsroma24 : @Invictus_85 Hai anche una bella fidanzata, pensa ad altro, che la Roma i grandi colpi li farà. Tranquillo - fr3765 : @_Velies_ @analisilogica1 @lauraboldrini Cosa vuol dire? Nel medioevo vengono 'dimenticati' i vari progressi raggiu… - TuttoASRoma24 : Calciomercato Roma, Tiago Pinto pensa alla difesa: proseguono i contatti per Celik ???? #ASRoma #Mourinho #DajeRoma… -