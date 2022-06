Riforma pensioni 2023, ultime: giusto separare assistenza da previdenza? (Di lunedì 13 giugno 2022) La Riforma pensioni é da sempre un argomento caldo, sebbene al momento non sembrino esserci novità imminenti e gli incontri tra Governo e sindacati siano sospesi, le persone continuano a confrontarsi sui social e a porsi interrogativi di rilievo come: Non si potrebbe separare assistenza da previdenza per risolvere il problema risorse in ambito previdenziale? Tra questi anche Stefano uno dei nostri lettori che rivolgendosi al Dott. Claudio Maria Perfetto chiede per quale ragione ci si ostini a non separare assistenza dalla previdenza, come se la chiave di svolta per il panorama previdenziale fosse tutta qui. Di seguito la risposta accurata del nostro esperto che spiega come in realtà a poco o nulla servirebbe farlo per andare incontro ad una valida ... Leggi su pensionipertutti (Di lunedì 13 giugno 2022) Laé da sempre un argomento caldo, sebbene al momento non sembrino esserci novità imminenti e gli incontri tra Governo e sindacati siano sospesi, le persone continuano a confrontarsi sui social e a porsi interrogativi di rilievo come: Non si potrebbedaper risolvere il problema risorse in ambito previdenziale? Tra questi anche Stefano uno dei nostri lettori che rivolgendosi al Dott. Claudio Maria Perfetto chiede per quale ragione ci si ostini a nondalla, come se la chiave di svolta per il panorama previdenziale fosse tutta qui. Di seguito la risposta accurata del nostro esperto che spiega come in realtà a poco o nulla servirebbe farlo per andare incontro ad una valida ...

RenzoCianchetti : RT @DuccioTessadri: Dunque, sul Covid abbiamo fatto tutto quello che dicevano gli esperti, mai dubitare. Sulla giustizia non siamo andati a… - cortexlan : Selezionate con Google Alert - #INPS - RIFORMA PENSIONI 2022/ I vantaggi della flessibilità massimo da 62 a 70 anni… - SoniaLaVera : RT @DuccioTessadri: Dunque, sul Covid abbiamo fatto tutto quello che dicevano gli esperti, mai dubitare. Sulla giustizia non siamo andati a… - DuccioTessadri : Dunque, sul Covid abbiamo fatto tutto quello che dicevano gli esperti, mai dubitare. Sulla giustizia non siamo anda… - Mariate48641882 : RT @YoshiIrai: @AMiata42 Di sicuro la riforma delle pensioni ridurre la spesa pubblica, lotta all'evasione, migliorare l'efficienza della P… -