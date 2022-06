Palazzo Reale SummerFest, al via la II edizione con oltre 50 ospiti e la direzione artistica di Maurizio Costanzo (Di lunedì 13 giugno 2022) Ci saranno anche Aurelio De Laurentiis, Maurizio de Giovanni, Max Angioni, Maurizio Lastrico, e per la musica Peppe Vessicchio, Giovanni Truppi, Fede ‘n’ Marlen e BNKR44 tra gli oltre cinquanta ospiti della seconda edizione di Palazzo Reale SummerFest dal 29 giugno al 30 luglio 2022 nel Giardino Romantico di Palazzo Reale a Napoli. Venti serate di concerti, spettacoli e incontri, con la direzione artistica di Maurizio Costanzo (prevendite su www.boxol.it e www.ticketone.it), che inizieranno alle ore 21.00, arricchite dagli aperitivi alle ore 18.00 e dalla possibilità di ricevere, con il biglietto d’ingresso, un omaggio per visitare il ... Leggi su ildenaro (Di lunedì 13 giugno 2022) Ci saranno anche Aurelio De Laurentiis,de Giovanni, Max Angioni,Lastrico, e per la musica Peppe Vessicchio, Giovanni Truppi, Fede ‘n’ Marlen e BNKR44 tra glicinquantadella secondadidal 29 giugno al 30 luglio 2022 nel Giardino Romantico dia Napoli. Venti serate di concerti, spettacoli e incontri, con ladi(prevendite su www.boxol.it e www.ticketone.it), che inizieranno alle ore 21.00, arricchite dagli aperitivi alle ore 18.00 e dalla possibilità di ricevere, con il biglietto d’ingresso, un omaggio per visitare il ...

